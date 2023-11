Por presunto desfalco, alumnos toman clases en salones en obra negra en Tihuatlán, Veracruz

para poner un alto a esta situación que afecta a los alumnos, ya que sin duda impide que los docentes hagan su trabajo de forma adecuada. "La verdad es que el director se ha comportado grosero y déspota, ya ha tenido problemas con los maestros y algunos padres, pero por temor a represalias no se ha hecho nada, él dice que quien no esté de acuerdo que se vaya de la escuela, ya sea maestro o alumno y para colmo tenemos el tema de la obra", señaló la entrevistada. remodelación

, mismo que fue manejado de forma discrecional por el director y la asociación de padres de familia, sin embargo, con lala obra quedó inconclusaDe acuerdo a la entrevistada, el director cuenta con 13 años aproximadamente al frente de la primaria, sin embargo, consideran que cuestiones de índole sentimental podrían estar afectando su desempeño académico y administrativo, por lo que insisten en la urgente necesidad de que...

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

MILENIO: Cierran puertos en Veracruz por frente frío 8; alertan por fuertes vientosCierran puertos pesqueros de Veracruz por fuerte frío número ocho; las autoridades llaman a los habitantes a seguir medidas de prevención por posibles derrumbes

Fuente: Milenio | Leer más ⮕

EL_UNIVERSAL_MX: Cierran puerto de Veracruz por frente frío 8; alertan por fuertes vientosEl fenómeno meteorológico deja lluvias fuertes a muy fuertes e intensas con algunas tormentas en la región de costa

Fuente: El_Universal_Mx | Leer más ⮕

MILENIO: Colectivos protestan por desparecidos en evento por Día de Muertos en VeracruzColectivos de mujeres y feministas protestan durante evento de Dia de muertos en Veracruz por desaparecidos en la entidad.

Fuente: Milenio | Leer más ⮕

ALCALORPOLITICO: Celebran en Tihuatlán festividades del Día de MuertosCon la participación de estudiantes de diversas escuelas que expusieron sus altares, este día iniciaron las festividades del Día de Muertos en la villa de Tihuatlán. En este evento por primera vez participó l...

Fuente: alcalorpolitico | Leer más ⮕

ALCALORPOLITICO: Bomberos de Tihuatlán piden contratar más personalPara mejor los servicios de emergencias y disminuir la carga laboral al personal, el cuerpo de Bomberos Municipales Tihuatlán requiere refuerzos, señaló el comandante de la corporación, Jesús Javier García...

Fuente: alcalorpolitico | Leer más ⮕

LASILLAROTA: Frente Frío: Cierran puerto de Veracruz por fuerte Norte que azotará hoy 31 de octubreEl frente frío tuvo efectos en Veracruz desde el lunes 30 de octubre, sin embargo, se espera que se intensifique este martes

Fuente: lasillarota | Leer más ⮕