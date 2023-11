Poniendo fin a los rumores sobre su estado de salud, Daniel Bisogno reaparece en Ventaneando

Hace un par de semanas, ante las especulaciones que comenzaron a tomar fuerza en redes sociales, los conductores de Ventaneando utilizaron un espacio del programa para leer los mensajes de Daniel Bisogno publicó en su cuenta de X en los que desmentía que su estado de salud se reportaba grave y que estaba ingresado en la unidad de cuidados intensivos de un hospital.

Aunque fue el propio Daniel quien compartió los pormenores de su estado de salud, las especulaciones no terminaron, debido a que el conductor no regresó inmediatamente al trabajo, situación que orilló nuevamente a sus compañeros a compartir información sobre él: “Oigan amigos, nos preguntan mucho por Daniel, nuestro compañero y amigo quien está tranquilamente descansando en su casa, reponiéndose de todo esto que le pasó.

La preocupación del público por la salud de Daniel Bisogno viene derivada del problema que enfrentó en mayo pasado cuando tuvo que ser hospitalizado de emergencia luego de sufrir complicaciones por várices en el esófago: “Se dan cuenta que hay tal cantidad de sangre que no pueden actuar, entonces el riesgo de que yo sedado me broncoaspirara era muy grande y me hubiera muerto en segundos, entonces deciden intubarme”, le contó el presentador a Pati Chapoy durante una...

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

MILENIO: Daniel Bisogno reaparece en 'Ventaneando' tras rumores sobre su salud: 'de ultratumba'La emisión comandada por Pati Chapoy dio a conocer qué es lo que le pasó al conductor Daniel Bisogno tras lo reportes de que se encontraba en terapia intensiva.

Fuente: Milenio | Leer más ⮕

EL_UNIVERSAL_MX: Tras polémica por su salud, Daniel Bisogno se reintegra a 'Ventaneando'Fue su compañero, Pedro Sola, quien adelantó que el conductor se encuentra estable y retomará su lugar en el programa el día de mañana

Fuente: El_Universal_Mx | Leer más ⮕

HERALDODEMEXICO: Ventaneando estrena conductora: ella es la nueva compañera de Daniel Bisogno y Pedrito SolaLos conductores del programa le dieron la bienvenida a la famosa presentadora de televisión

Fuente: heraldodemexico | Leer más ⮕

LARAZON_MX: Daniel Bisogno regresa a Ventanenado: 'aquí estamos desde ultratumba'Daniel Bisogno ya regresó a Ventaneando tras sus problemas de salud; esto dijo el famoso conductor

Fuente: LaRazon_mx | Leer más ⮕

HERALDODEMEXICO: Daniel Bisogno regresa a Ventaneando tras sus problemas de salud, así lo recibió Pati Chapoy: "vengo de ultratumba"El conductor volvió a la transmisión después de varias semanas ausente

Fuente: heraldodemexico | Leer más ⮕

HOLAMEXICO: Por fin, Atala Sarmiento comparte detalles del contrato por el que salió de VentaneandoDesde Barcelona, Atala Sarmiento le contó en entrevista al Burro Van Rankin detalles de aquel documento que le valió su salida de Ventaneando

Fuente: holamexico | Leer más ⮕