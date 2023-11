Policía Municipal de Saltillo recibe reportes de vandalismo en noche de Halloween

Durante la noche del 31 de octubre, la Policía Municipal recibió al menos una docena de reportes sobre actos vandálicos realizados por jóvenes en diferentes partes de Saltillo. En la Zona Centro, un grupo de al menos 15 jóvenes patearon las bolsas de basura, dejando el centro de la ciudad con basura regada.

Los reportes comenzaron a llegar desde que cayó la noche, principalmente en colonias del sur y del oriente de la ciudad. En diversos grupos de WhatsApp, se solicitó ayuda de los cuerpos de emergencia, ya que varios jóvenes comenzaron a arrojar huevos, tirar basura y causar daños en las viviendas de esos sectores. Rápidamente, los elementos policiales llegaron para dar recorridos y lograron asegurar a dos jóvenes de 14 años en la colonia Teresitas.

TE PUEDE INTERESAR: Dos jóvenes que se dirigían al desfile de Día de Muertos fueron arrolladas en bulevar Venustiano Carranza, en Saltillo En la zona centro, se reportó que un grupo de al menos 15 jóvenes estaba tirando basura y pateando las bolsas de basura que habían sacado los locatarios del primer cuadro de la ciudad. Los elementos de la Policía Municipal llegaron rápidamente para dar recorridos y evitar que más jóvenes se dedicaran a actos de vandalismo.

Cabe señalar que los daños provocados fueron mínimos, y se reportó un saldo blanco durante la noche de Halloween. No obstante, los uniformados continuarán con recorridos y el operativo de las unidades durante este período.

