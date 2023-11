Política monetaria: Tasas de EU, sin cambios

La decisión de la Fed, ampliamente adelantada por los mercados, deja las tasas de referencia en máximos de 22 años. Pero permite, según el organismo, que sus autoridades “evalúen información adicional y sus implicaciones sobre la política monetaria”, según el comunicado final del encuentro de dos días de su comité monetario.

La Fed destacó la fortaleza del mercado laboral, con una tasa de desempleo de 3.8 por ciento, y de la actividad económica en Estados Unidos, a pesar de los incrementos de las tasas de interés que apuntaron a encarecer el crédito para moderar el consumo y la inversión, y así reducir presiones sobre los precios.

El índice PCE, el más seguido por la Fed para medir el alza de precios, se ubicó en 3.4 por ciento a 12 meses en septiembre. La inflación mensual fue de 0.4 por ciento, misma variación de precios que en agosto y algo por encima de lo esperado.

En cambio, la inflación subyacente, que excluye precios volátiles, pasó de 0.1 por ciento en agosto a 0.3 por ciento en septiembre. El IPC se mostró estable en 3.7 por ciento a 12 meses, pero el alza de precios se moderó en la medición mes a mes por primera vez desde mayo.“El hecho es que el comité (de política monetaria) no está pensando en recortes de tasas, en este momento. No estamos hablando de recortes de tasas", insistió Powell en conferencia.

