Pokémon Scarlet & Violet: Fecha de lanzamiento del DLC The Indigo Disk adelantada

Pokémon Scarlet & Violet cuentan con una historia principal, pero todavía tienen más que ofrecer por medio de 2 expansiones DLC. La primera, The Teal Mask, salió a la venta el pasado septiembre y los fans no tendrán que esperar tanto para jugar la segunda y última

. A diferencia de otras compañías que escriben "invierno" del actual año como ventanas de lanzamiento de juegos para evitar la pena de decir que la fecha de estreno claramente está programada para inicios del próximo año, The Pokémon Company sí contemplaba los últimos 11 días de 2023 para lanzar The Indigo Disk; de hecho, ¡lo lanzará antes! ¿Cuándo estará disponible el DLC The Indigo Disk? Lo leíste bien, el último DLC de los títulos mejor vendidos de Pokémon estaba programado para salir a la venta en invierno de 2023 (21 de diciembre hasta el 19 de marzo de 2024), pero sorpresivamente hoy The Pokémon Company anunció que el lanzamiento se adelantó a finales de otoño, precisamente el próximo 14 de diciembre. Esto quiere decir que la segunda parte del DLC The Hidden Treasure of Area Zero, The Indigo Disk, se lanzará poco menos de 3 meses después del estreno de la primera parte The Teal Mask (13 de septiembre de 2023

:

