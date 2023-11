Plaza Satélite: llevaba 175,000 pesos en efectivo y se robó una playera

Posteriormente cuando uno de los policías salía con el detenido para subirlo a una patrulla, fueron abordados por otra persona quien dijo ser su hermano, quien intentó liberarlo, siendo detenido también por policías municipales que acudieron a apoyar.

Destacando que luego de la revisión rutinaria del detenido para ver si había sustraído más mercancía, los uniformados localizaron un bolso negro la cantidad de 175,000 pesos enSe les pidió a ambos acreditaran el origen de esos recursos, pero no pudieron comprobarlo, y por ello fueron presentados Ministerio Público, como probable responsable de los delitos de robo y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

