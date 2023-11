Plantea PEF 2024 reducción de más de 13 mmdp a órganos autónomos

El instituto recordó que cuenta con una página web para que mexicanos residentes en el extranjero tramiten su credencial para votar.La titular de la SRE participará en la primera cumbre de la Alianza para la Prosperidad Económica en las Américas (APEP).

