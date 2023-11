Plañideras, una tradición de Querétaro, en Xcaret

Tres mujeres provenientes de San Juan del Río, Querétaro, representan la tradición de las plañideras; evocan a aquellas mujeres que se dedicaban a llorar a los muertos durante los sepelios o en los panteones. Ofelia Ramírez, Mercedes Maya y Laura Loya fueron selecccionadas para el festival. Ellas son plañideras, y reproducen esta tradición con la que se presentan en eventos culturales.

En el parque Xcaret, las tres mujeres han recorrido el panteón y llorado ante las lápidas que se encuentran a su camino: “Lucia, te me adelantaste y tuve que venirte a ver desde lejos. Ay amiga”, así lloraba una de las mujeres ante una lápida.

Vestidas de negro, las mujeres son observadas por los turistas que quieren saber de dónde viene esta tradición o por qué lloran tanto. Ellas cuentan su historia.

