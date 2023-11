Piden regular servicio de taxis por aplicaciones en Ecatepec, Edomex

“Queremos que haya un piso parejo porque los taxistas por aplicación representan una ilegalidad, que no pagan impuestos ni concesión; si es cierto que hay disposiciones en el, en algunos códigos administrativos, pero no una ley como tal que las regule”, dijo Aldo Soto, dirigente de Secomm.

“Hemos tenido reuniones en el Congreso Local con los legisladores y nuestra principal demanda ha sido atención al sector. La principal petición es que se ataque el problema de la ilegalidad en las aplicaciones”, comentó Aldo Soto.

“Se hizo justicia”: Madre de Norma Lizbeth, tras sentencia de culpabilidad contra Azahara Aylin, agresora de su hija En el encuentro con los diputados mexiquenses, los concesionarios les demandaron una regularización del transporte porque desde hace varios años no ha ocurrido y ha aumentado la cantidad de unidades “pirata” que ofrecen el servicio, lo que pone en riesgo a los usuarios que son los que deberían importarle a las autoridades.

“También pedimos mayor seguridad debido a que se ha registrado la llegada de muchos grupos delictivos que nos han extorsionado. Como saben bien, nosotros formamos parte del grupo de autodefensas que creamos para defendernos de los extorsionadores y con la llegada del nuevo gobierno estatal depedimos que pongan mayor atención para que no haya extorsiones”, mencionó Aldo Soto.

La legisladora local por Ecatepec, Azucena Cisneros, les dio a conocer que el Congreso del Estado de México será el puente de los transportistas con el gobierno estatal., de disposición al diálogo con los transportistas y estaremos pendiente de coadyuvar para darles respuestas”, dijo.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

EL_UNIVERSAL_MX: Cercanos a Eruviel Ávila renuncian al PRI de Ecatepec y se suman al VerdeEl extesorero del Edomex, Erasto Martínez, así como regidores de ese municipio, consideran que el tricolor está secuestrado por 'Alito' Moreno

Fuente: El_Universal_Mx | Leer más ⮕

ARISTEGUIONLINE: Reconstrucción libre de corrupción; organizaciones buscan transparencia para AcapulcoSe busca aprovechar la experiencia nacional e internacional en la reconstrucción de zonas afectadas para garantizar que estos esfuerzos se realicen de manera eficaz y transparente.

Fuente: AristeguiOnline | Leer más ⮕

ARISTEGUIONLINE: INAI y organizaciones se unen por una reconstrucción sin corrupción en GuerreroUn grupo de organizaciones, encabezado por el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, y Transparencia Mexicana, unen fuerzas para impulsar la transparencia y...

Fuente: AristeguiOnline | Leer más ⮕

MILENIO: Robos, principales delitos que se cometen en festividades de Día de Muertos en EdomexEl operativo 'Día de Muertos' busca inhibir la incidencia delictiva dentro y fuera de los panteones de la entidad.

Fuente: Milenio | Leer más ⮕

MILENIO: Anuncian Primera Jornada de Adopción de Animales de Compañía en EdomexSe realizará en el Parque Metropolitano Bicentenario Toluca.

Fuente: Milenio | Leer más ⮕

MILENIO: Inauguran megaofrendas del Día de Muertos en Tepotzotlán, EdomexLa presidenta municipal señaló que pretenden recibir a más de 100 mil visitantes por Día de Muertos.

Fuente: Milenio | Leer más ⮕