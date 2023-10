Pide Samuel García a AyD hacer ahorros de agua para tener en 2024

Luego de realizar un recorrido por la planta potabilizadora San Roque para constatar la llegada de más agua del acueducto El Cuchillo II, el gobernador Samuel García Sepúlveda pidió al director de Agua y Drenaje de Monterrey, Juan Ignacio Barragán, hacer ahorros del vital líquido para el año entrante ante los pronósticos que se tienen de cara al futuro.

''No ha llovido en dos años y con el cambio climático ya no sabemos qué va a pasar el año que entra, tenemos que cuidar, tenemos que hacer reservas, y yo ya le dije a Juan Ignacio que te valga Wilson lo político y que vienen campañas presidenciales y estatales, haces un guardado en el agua, ya ni me preguntes, haz reserva, has guardado, no queremos el año que entra en verano andar batallando porque no llovió', dijo.

