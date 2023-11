Estamos a unos días del lanzamiento de Call of Duty: Modern Warfare III y el hype está por las nubes, después de todo se trata de una de las franquicias más exitosas desde hace 20 años. La IP ha crecido de tal manera que puede hacer campañas promocionales impresionantes y uno de sus mejores mercados está en México, América Latina y las comunidades de habla hispana en Norteamérica. De ahí que una gran colaboración esté en marcha con el máximo representante de los corridos tumbados: Peso Pluma

Video relacionado: Del peor al mejor - Juegos de Call of Duty Peso Pluma enciende el hype por Call of Duty: Modern Warfare III A inicios de octubre, te compartimos información sobre la colaboración entre Call of Duty y Peso Pluma para el lanzamiento de Modern Warfare III. El intérprete de corridos tumbados lanzó un video en el que aseguró que viene algo muy interesante para el debut del FPS en su edición de este año. En este material se escucha un corrido de fondo que podría corresponder con la sorpresa que tienen para los fans. Pues bien, esta vez hay algo nuevo pues las cuentas oficiales de Call of Duty compartieron el que sería el título del tema que dará la bienvenida a Modern Warfare III. We see you @ElPesoPluma 👀 What you cookin'? #CODNext 🔥 pic

