Periodistas financieros de EU fundan firma bursátil

Los representantes de Emerson no respondieron de forma inmediata a una solicitud de comentarios.En un primer mensaje a los posibles inversionistas, que pudo ver Financial Times, Horwitz dijo que el fondo de inversión obtendrá un “acceso único” a los artículos antes de su publicación.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ARISTEGUIONLINE: Dejó Enrique Irazoque el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y PeriodistasA más de una semana de la renuncia de Alejandro Encinas, Irazoque dejó el cargo sin anuncios previos.

Fuente: AristeguiOnline | Leer más ⮕

EL_UNIVERSAL_MX: Alerta UNESCO sobre ataques contra periodistas en contextos electoralesSi se considera la cobertura de protestas, manifestaciones o disturbios, registró agresiones contra periodistas en al menos 101 países entre enero de 2015 y agosto de 2021

Fuente: El_Universal_Mx | Leer más ⮕

MILENIO: Ataques contra periodistas crecen durante temporada electoral, advierte UnescoMéxico, Estados Unidos, Venezuela, El Salvador y Panamá, son algunos de los 80 países que tendrán elecciones en 2024.

Fuente: Milenio | Leer más ⮕

PAJAROPOLITICO: Un año de avances y retos para la protección de personas defensoras y periodistasLa violencia contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas persiste con agresiones físicas, amenazas, campañas de desprestigio, desplazamiento y desaparición forzada a la que han sido víctimas.

Fuente: Pajaropolitico | Leer más ⮕

EL_UNIVERSAL_MX: Ascienden a 31 los periodistas asesinados en la guerra entre Israel y Hamas: CPJEl Comité para la Protección de Periodistas (CPJ) explicó que todavía se están realizando averiguaciones y verificaciones para confirmar la desaparición o muerte de otros periodistas

Fuente: El_Universal_Mx | Leer más ⮕

MILENIO: Al menos 31 periodistas han muerto desde el inicio del conflicto en Gaza, anuncia CPJMira AQUÍ los datos del Comité para la Protección de Periodistas ante la muerte de al menos 31 periodistas en la Franja de Gaza.

Fuente: Milenio | Leer más ⮕