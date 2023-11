“Periodismo libre, clave en cualquier democracia”: Guilherme Canela

Hablando específicamente de contextos electorales, la UNESCO registró ataques contra periodistas en al menos 89 elecciones en 70 países entre enero de 2019 y junio de 2022. R. El informe de la UNESCO subraya que, desafortunadamente, este es un problema global que impacta todas las regiones del mundo, incluyendo América Latina. Encontramos distintas formas de violencia contra periodistas cubriendo elecciones en más de 70 países en el período 2019 – 2022.

R. Distintos informes globales de la UNESCO han señalado una fuerte preocupación de la organización respecto a narrativas emitidas por líderes políticos, religiosos, celebridades, entre otros, buscando descalificar el periodismo como institución clave para las democracias. Estos mismos informes subrayan que estas narrativas pueden contribuir a aumentar los episodios de violencia contra los y las periodistas.

R. Nuestros estudios señalan una fuerte preocupación con relación a la seguridad de las mujeres periodistas. Nos preocupa especialmente la violencia en línea contra las trabajadoras de la prensa. Nuestro estudio global, The Chilling (), ha identificado que 73% de las entrevistadas (en 125 países) han sufrido algún tipo de violencia en línea, especialmente cuando están cubriendo temáticas políticas o relevantes para la agenda de género.

