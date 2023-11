¡Perdió la cabeza! Aquino deja a Santos con 10 hombres

¡Perdona Gignac! Era el primero¡Contragolpe letal! Xolos anota el 2-0 ante Tigres¡Se salva Mazatlán! Cervantes revienta el metal¡Primer aviso de Xolos! Castañeda quiere el primero¡Otra vez San Hugo! González es una muralla bajo los tres palos

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

TUDNMEX: ¡Expulsión! El árbitro saca la roja directa a Pedro Aquino.Pedro Aquino (Santos Laguna) ha visto tarjeta roja por pelearse.

Fuente: TUDNMEX | Leer más ⮕

TUDNMEX: ¡CERCA! Alan Cervantes disparó que se estrella en el poste.Alan Cervantes (Santos Laguna) remata al poste izquierdo| Disparo con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Pedro Aquino.

Fuente: TUDNMEX | Leer más ⮕

AZTECADEPORTES: Gol Luis Amarilla Mazatlán Santos Jornada 15, Apertura 2023Ya lo vuelve a ganar el Mazatlán; los cañoneros recuperan la ventaja en El Encanto, luego de la anotación de Luis Amarilla en el tiempo agregado de la primera mitad

Fuente: AztecaDeportes | Leer más ⮕

AZTECADEPORTES: Gol Harold Preciado Mazatlán Santos Jornada 15 Apertura 2023Se empató el partido: Santos y Mazatlán igualan en el El Encanto, luego de que Harold Preciado sorprendiera a Hugo González, portero de los cañoneros

Fuente: AztecaDeportes | Leer más ⮕

AZTECADEPORTES: Gol Facundo Almada Mazatlán 1-0 Santos Jornada 15 Apertura 2023Se abrió el marcador en El Encanto; Facundo Almada puso el primer tanto del partido, para adelantar en la pizarra al Mazatlán frente a Santos en la Jornada 15 del Apertura 2023

Fuente: AztecaDeportes | Leer más ⮕

MILENIO: UTT rinde homenaje a los santos difuntos con concurso de altaresSe contó con seis nichos monumentales y trabajos culturales realizados por los estudiantes.

Fuente: Milenio | Leer más ⮕