Pequeños entes flotantes en el ojo

¿Alguna vez cuando eras una niña o niño imaginaste que si cerrabas los ojos podrías, de alguna manera, observar dentro de tu cuerpo? La idea era increíble y la curiosidad por conocer cómo está compuesto tu organismo en su interior y observar sus secretos era muy grande, sin embargo, por mucho que lo intentaras, tu objetivo no se podía cumplir ya que nuestros ojos necesitan luz para tener imagines visuales y, al cerrarlos, es imposible que esta tarea se cumpla.

A pesar de que esto pudo ser decepcionante en su momento, la realidad es que hemos estado observando una parte del interior de nuestro ojo todo el tiempo sin saberlo, pero ¿Cómo es esto posible? Pues bien, en alguna ocasión al observar el cielo azul o un fondo blanco brillante (como el de la computadora), ¿te has percatado de pequeños entes flotantes que aparecen de repente? Algunos de ellos solo se visualizan como figuras circulares y ovaladas, mientras que otros son pequeños puntos que corren a toda velocidad en distintas direcciones, en ambos casos, cada vez que quieres enfocarlos estos desaparece

:

VOGUEMEXİCO: Sarah Jessica Parker y su estilo únicoSarah Jessica Parker luce sacada de un cuento de hadas con vestido negro de escote y zapatos con brillantes.

Fuente: VogueMexico | Leer más »

VOGUEMEXİCO: Los signos del zodiaco que dan los mejores consejosDescubre qué signos del zodiaco son los mejores consejeros en diferentes aspectos de la vida

Fuente: VogueMexico | Leer más »

ENSEDECİENCİA: Cuidados para obtener las mejores fresasSigue esta guía para que tu planta de fresas dé los mejores frutos en esta temporada

Fuente: EnsedeCiencia | Leer más »

PERİODİCOCORREO: Esta es la lista de ganadores de los premios Latin Grammy 2023Esta es la lista de ganadores de los premios LatinGRAMMY Descubre a los artistas que fueron reconocidos en los LatinGRAMMYs ❤️👀 ¿Ganó tu favorito?

Fuente: PeriodicoCorreo | Leer más »

VANGUARDİAMX: Por qué duelen los músculos después de hacer ejercicioLas razones por las que los músculos te empiezan a doler son sorprendentemente misteriosas, con varias teorías que son populares y luego no son aceptadas. La causa de los dolores es compleja, según Gene Shirokobrod, fisioterapeuta y Director General de Recharge Health & Fitness en Maryland. “La respuesta es que aún no lo sabemos”. Lo que sí sabemos es que el dolor es una respuesta inflamatoria a los tejidos dañados. Por lo general, no significa que hayas hecho algo mal ni que te estés poniendo en forma. En la mayoría de los casos, es solo un efecto secundario desagradable de un entrenamiento duro, después del cual el cuerpo se recuperará por sí solo

Fuente: vanguardiamx | Leer más »

TOMATAZOSCOM: Yalitza Aparicio confiesa sentirse prisionera por la opinión de los demásLa actriz mexicana, Yalitza Aparicio, revela que se sentía prisionera por lo que pensaran los demás y que sus conocidos se enteraran de sus vivencias glamurosas en el mundo del entretenimiento.

Fuente: TomatazosCom | Leer más »