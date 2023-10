¿Peleará Canelo Álvarez vs. Jake Paul el 30 de diciembre? Esto sabemos

El famoso pugilista Saúl 'Canelo' Álvarez podría sorprender a sus seguidores regresando al cuadrilátero mucho antes de lo esperado en el año 2023. Los rumores apuntan a una emocionante pelea programada para el 30 de diciembre, en lugar de la fecha previamente anunciada en mayo de 2024.Esta noticia es muy importante pues marcaría el regreso de Canelo al ring aún antes de la fecha que él puso para su siguiente pelea.

View this post on Instagram A post shared by Jake Paul (@jakepaul) ¿Lo confirmó Jake Paul? Los rumores en torno a Jake Paul como posible contrincante se basan en una publicación del influencer convertido en boxeador. Esta publicación surgió justo después de la victoria de Saúl 'Canelo' Álvarez sobre Jermell Charlo el 30 de septiembre, en la que Jake Paul anunciaba un emocionante enfrentamiento y mencionaba a Saúl Álvarez.

