Pelea en redes sociales entre Yeri Mua y Bellakath

Todo sucedió porque Yeri Mua compartió en sus redes sociales que está aprendiendo a bailar para presentarse en sus shows y dar un mejor espectáculo para sus fans y en el video publicó que estaba bailando una Bellakath lanzó una indirecta que los fans señalaron inmediatamente que era para Yeri Mua :, se lee en una publicación de la cantante de “Gatita”.

Pero claro que Yeri Mua no se iba a quedar callada y no dudó en responderle a la artista y la atacó diciéndole que sus cirugías estéticas están mal hechas. “A mí me operaron bien y a ti te operaron mal y te lo grabas beba. Traka”, fue el contundente mensaje que mandó la creadora de contenido de maquillaje.“Una operación bien comprende no tener celulitis ni estar aguada y sí tener cintura”.¿Bellakath y Yeri Mua encienden polémica para lanzar colaboración?

Los usuarios de las redes sociales están divirtiéndose con la pelea de estas dos influencers, pues señalan que las dos quedaron mal de las cirugías y hasta expusieron el abdomen deSin embargo, otros usuarios señalaron que podría tratarse de una estrategia de publicidad, ya que posiblemente podrían sacar una canción juntas, pues ese era el rumor que había trascendido hace unos meses atrás.

“No será polémica porque pronto sacarán una canción juntas”, “Qué no iban a colaborar”, “Pero a Yeri también la operaron mal o le quedó mal”, “Las dos quedaron mal”, fueron algunos de los comentarios de los cibernautas.

