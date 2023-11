Pedro Sánchez elegido presidente del Gobierno de España

El candidato del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) Pedro Sánchez fue elegido hoy presidente del Gobierno de España por mayoría absoluta en al Congreso, lo que le permitirá continuar en el cargo. Esto ocurrió tras una sesión de investidura en la que la amnistía que se concederá a los políticos independentistas, que en el 2017 declararon ilegalmente la independencia de Cataluña, fue el tema principal.

Ante un Congreso blindado por mil 600 policías, Sánchez fue elegido en la primera votación para seguir como presidente con el apoyo de 179 diputados (tres más de la mayoría absoluta) de los 350 que hay en el Congreso. Votaron a favor PSOE, Sumar, Esquerra Republicana de Cataluña, Junts, Bildu, Partido Nacionalista Vasco (PNV), Bloque Nacionalista Gallego (BNG) y Coalición Canaria, frente a los 171 en contra de la derecha y la ultraderecha, es decir, Partido Popular (PP), Unión del Pueblo Navarro y Vo

