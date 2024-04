Paul Stanley muestra su amor por México y adopta costumbres locales

Los usuarios de las redes sociales han destacado la actitud humilde del artista y su amor por México. Paul Stanley reacciona a la serie, protagonizada por Belinda, sobre la muerte de su padre. Cuando no está de gira o en su casa, suele pasar largas temporadas en la capital mexicana; incluso, recientemente fue visto en el concierto que.

Ahora, el cantante de rock ha demostrado que no solo está enamorado de tierras aztecas y de sus mujeres, también que ha adoptado algunas de nuestras costumbres, como el que se encuentran en las calles de la ciudad y, además, disfrutarlo; esto según un video que publicó en sus redes sociales. En las imágenes, se puede ver al intérprete de 'Again' caminando por la colonia Escandón, hasta que llega a un puesto de hamburguesas. Una vez en el local, Kravitz no solo saluda a los trabajadores como si se trataran de viejos amigos suyos, sino que se mete 'hasta la cocina' para bailar con ellos y ayudarlos con la venta

Hemos resumido esta noticia para que puedas leerla rápidamente. Si estás interesado en la noticia, puedes leer el texto completo aquí. Leer más:



El_Universal_Mx / 🏆 7. in MX

Similar News:También puedes leer noticias similares a ésta que hemos recopilado de otras fuentes de noticias.

Longines Global Champions Tour México, presentado por GNP Mexico Jumping, regresa a México por octava ocasiónEl evento se llevará a cabo del 11 al 14 de abril en Campo Marte

Fuente: heraldodemexico - 🏆 31. / 63 Leer más »

Paul Stanley le echa porras a Ricardo Casares y desata críticas: 'primero te burlaste'El conductor de 'Venga la Alegría' se rehabilita con caminata tras sufrir un infarto

Fuente: El_Universal_Mx - 🏆 7. / 80 Leer más »

Paul Stanley revela que se casó por presión social y de su noviaEl conductor y su novia, Joely Bernat, se casaron dos años después de comprometerse aunque esta vez hizo una fuerte confesión

Fuente: heraldodemexico - 🏆 31. / 63 Leer más »

Paul Stanley habla con Ricardo Casares tras burlarse de sus problemas de salud, esto le dijoEl conductor del "programa Hoy" dio detalles importantes de la plática que tuvo con el presentador de "Venga La Alegría"

Fuente: heraldodemexico - 🏆 31. / 63 Leer más »

Paul Stanley reacciona a la serie, protagonizada por Belinda, sobre la muerte de su padreEl conductor de 'Hoy' también habló sobre si procederá legalmente contra la producción

Fuente: El_Universal_Mx - 🏆 7. / 80 Leer más »

Paul Stanley habla de la bioserie de su padreEl hijo de Paco Stanley, Paul Stanley, concede una entrevista en la que habla sobre la bioserie que relatará la vida y obra de su padre. Sus declaraciones se vuelven virales en el mundo de la farándula.

Fuente: heraldodemexico - 🏆 31. / 63 Leer más »