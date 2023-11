Paul McCartney regresa a México con su gira 'The Got Back Tour'

La entrega fue absoluta en incesantes coreos que retumbaban desde la primera fila de afortunados (desembolsaron 12 mil 80 pesos) y hasta el último rincón (valorado en 680 pesos). El show valió la pena de principio a fin, admirando a la leyenda.Casi al finalizar el concierto el ex Beatle ondeó una bandera mexicana, mientras parte de su equipo mostró una británica y una multicolor. Foto: @PaulMcCartney CIUDAD DE MÉXICO (apro).

-El legendario rockero británico Paul McCartney regresó a México con su gira “The Got Back Tour”, brindando un extenso recorrido de rolas del mítico cuarteto de Liverpool, The Beatles, de su banda The Wings, y su producción como solista. Este jueves 16 repite concierto. Seis años después de su última presentación, el miembro del Imperio Británico, Sir Paul McCartney, regresó a nuestro país y lo hizo con dos horas y media de alucinante espectáculo ante 60 mil fans en el inmueble de Iztacalc

:

MİLENİO: Paul McCartney: Así fue la muerte de su esposa Linda McCartneySiendo una de las parejas más queridas, la partida de la esposa de Paul McCartney impactó profundamente en la vida del cantante

Fuente: Milenio | Leer más »

MİLENİO: Arsenal femenil estrena jersey diseñado por Hija de Paul McCartneyStella McCartney, hija de Paul McCartney, crea el segundo uniforme del Arsenal Femenil

Fuente: Milenio | Leer más »

MEDİOTİEMPO: Concierto Paul McCartney en México; fecha de la venta generalPaul McCartney regresa a México tras 6 años de ausencia y aquí te contamos todo para que no te pierdas su concierto.

Fuente: mediotiempo | Leer más »

ARİSTEGUİONLİNE: Paul McCartney agota boletos para su regreso a MéxicoEl exBeatle se presentará con lleno total en el Foro Sol el próximo 14 de noviembre, tras seis años de ausencia, siendo su última visita en el 2017 como parte de su 'One on One Tour'.

Fuente: AristeguiOnline | Leer más »

MİLENİO: Nueva fecha de Paul McCartney en México: ¿Cuándo es la PREVENTA?El cantante confirmó una nueva fecha en el Foro Sol y aquí te decimos cuándo inicia la preventa

Fuente: Milenio | Leer más »

LARAZON_MX: Paul McCartney abre segunda fecha en México; aquí todo lo que debes saberSi no alcanzaste boleto para Paul McCartney, no te preocupes, aún tienes una oportunidad; el músico abrió segunda fecha para México

Fuente: LaRazon_mx | Leer más »