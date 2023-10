Paso a paso: Así puedes activar el modo Halloween para WhatsApp en tu celular

Ya viene una de las festividades más queridas del año, y no, no hablamos de la Navidad. El Halloween es tan amado y tan querido porque tiene un gran lore que nos permite disfrutar de una infinidad de películas y canciones relacionadas a su imaginario popular.Muchas personas querrán estar ad hoc con dichas celebraciones y eso implica lograr tener no solo disfraces, o un soundtrack increíble, también deberás prepararte con tus objetos del día a día.

Para lograr ser el rey de la Noche de Brujas, deberás seguir las siguientes indicaciones que te permitirán darle un toque especial a esa aplicación que utilizas diariamente, pero que hoy será la noche deseada para ti.Descarga la aplicación Nova Launcher, la cual es gratuita y la puedes bajar directamente de la Play Store. Debes seleccionar y descargar los íconos o imágenes en formato PNG de la mejor calidad de figuras o personajes de Halloween.

