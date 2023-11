Partidos deberán postular mujeres en 52 municipios de Hidalgo para 2024: IEEH

consideró esencial que las personas postuladas se autoadscriban como indígenas y satisfagan el estándar de pertenencia indígena calificada conforme al artículo 295 y el procedimiento.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

LASILLAROTA: Becas SEP Hidalgo 2023-2024: Ya puedes consultar los resultados, te decimos cómoLa SEPH publicó el estatus de la solicitud de becas de educación básica 2023-2024 de escuelas públicas, particulares y de educación especial en el estado; consulta los resultados

Fuente: lasillarota | Leer más ⮕

MILENIO: Ordena TEEH al IEEH conceder prórroga a Asociación Civil para desarrollar asambleas para constituirse como parRosa Aparo Martínez Lechuga magistrada del TEEH consideró que el órgano electoral local no fundó ni motivó de forma adecuada su respuesta negativa

Fuente: Milenio | Leer más ⮕

PAJAROPOLITICO: El Tribunal Electoral queda incompleto, a siete meses de las elecciones de 2024A partir del 1de noviembre el Tribunal Electoral tendrá cinco de siete integrantes, y en el Senado de la República están atorados los nombramientos de nuevos magistrados.

Fuente: Pajaropolitico | Leer más ⮕

AZTECADEPORTES: Andy Ruiz muestra su brutal condición física y advierte de lo que vendrá en 2024El boxeador Andy Ruiz mostró en sus redes sociales un video en el que se dijo con una alta condición física y recalcó que el 2024 será su año en el boxeo.

Fuente: AztecaDeportes | Leer más ⮕

MILENIO: Ceremonia 2024: Cuándo es la preventa, precios y todo lo que debes saberKendrick Lamar fue el primer artista confirmado para el Axe Ceremonia 2024; cnoce cuándo es la preventa, el precio de los boletos, el cartel y más.

Fuente: Milenio | Leer más ⮕

VANGUARDIAMX: Alcanza Sheinbaum 18 puntos de ventaja sobre Xóchitl Gálvez en encuesta rumbo al 2024Encuesta de El Financiero muestra que la morenista tendría una victoria si hoy fueran las elecciones presidenciales

Fuente: vanguardiamx | Leer más ⮕