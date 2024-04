Participantes de Survivor México 2024 juegan por un premio muy importante: la comunicación con sus familiares; conoce quién se lo llevarán. Regresan a la competencia por un anhelado premio que es la comunicación con sus familias, por lo que todos saldrán a dar todo para poder ganar esta recompensa. Los sitios de spoilers señalan que el equipo de Survivor México que gana la recompensa de comunicación es el equipo de los Jaguares.

Sin embargo, los spoilers no han sido precisos en este programa, por lo que los fans tienen que esperar a que se transmita el episodio de hoy para conocer al verdadero ganador. Siguen con pleitos entre ellos por la jugada maestra que hizo Ceci Ponce el viernes en la eliminación y orilló a Edwin a traicionar a sus amigos con tal de no ser sentenciado y no ir al duelo de la extinción. Hasta la acusan de estar feliz en el programa sin ver a sus hijos y es que hoy los sobrevivientes van a tener un premio que es comunicación con sus familiares

