Papá lagunero recauda fondos para que su hija juegue nacional de futbol americano en Cancún

Costo de ser deportistaAunque el deporte es una actividad que beneficia mucho, resulta un enorme gasto para la familia de alrededor de 5 mil pesos por temporada, que comprende el casco, las hombreras y los zapatos, más la parte del fisioterapeuta que son 250 pesos y al menos una vez a la semana.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

EL_UNIVERSAL_MX: Iga Swiatek tiene espectacular debut en las WTA Finals, pero minimiza el estado de la canchaMarketa Vondrousova sí manifestó quejas sobre el bote de la pelota en Cancún

Fuente: El_Universal_Mx | Leer más ⮕

VANGUARDIAMX: WTA Finals Cancún: Iga Swiatek viene de atrás para vencer a Vondrousova en tierra aztecaLa polaca, que venía cayendo desde el primer set ante la checa, se impuso al final y ganó en su primer partido en Quintana Roo

Fuente: vanguardiamx | Leer más ⮕

EL ECONOMISTA: WTA Finals en Cancún aspiran a triplicar derrama de GuadalajaraEl codirector del torneo señala que la expectativa de derrama económica para el evento celebrado en Cancún 2023 será de entre 800 y 1,000 millones de pesos, contra los 300 que dejó la primera visita en Guadalajara 2021.

Fuente: El Economista | Leer más ⮕

EL_UNIVERSAL_MX: WTA Finals Cancún se ven afectadas por la lluvia; extenderán la jornada del lunesEl personal debe secar totalmente la cancha para poder realizar los juegos

Fuente: El_Universal_Mx | Leer más ⮕

EL_UNIVERSAL_MX: Coco Gauff arrasa con Jons Jabeur en las WTA Finals CancúnLa lluvia obligó a que el juego de dobles que cerraba la jornada se reprogramara para el miércoles

Fuente: El_Universal_Mx | Leer más ⮕

RECORD_MEXICO: WTA Finals Cancún: Ons Jabeur quedó eliminada, Iga Swiatek pasa de rondaLa tenista turca cayó ante Coco Gauff mientras que Swiatek dejó en el camino a Marketa Vondrousova

Fuente: record_mexico | Leer más ⮕