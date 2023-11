Paola Ramones presume sus favoritos de moda en texturas otoñales y su pasión por el cine

“Hice Plaza Sésamo cuando tenía siete años y después me dijo mi papá, ‘ya no quiero que actúes y quiero que tengas una infancia normal’. Yo me frustré mucho y le dije, ‘ok, si no voy a actuar, por lo menos déjame saliendo de la escuela ir a verte a tu trabajo’, porque me gusta mucho estar ahí.

"Entonces yo creo que de tanto estar atrás viendo a mi papá, me enamoré de lo que hacía la gente con la que estaba”, recordó Paola, quien actualmente está estudiando para ser directora de cine pues ama poder contar diversas historias, “tanto mías, como de otras personas, como imaginarias. El hecho de que podamos crear un universo entero de la nada, es mágico, y para mí, crear es lo más importante”.

“Siempre hay pros y contras, pero yo tengo más el agradecimiento de ser su hija, decir qué chido que los genes de este señor están en mí, pues el talento se comparte, entonces me siento muy honrada de ser su hija, pero claramente hay gente que piensa ‘sólo estás ahí por él’.

"La verdad es que antes yo me me latigaba mucho y decía ¿qué voy a hacer?, ahorita estoy tranquila porque sé que mi trabajo va a hablar por mí, tendré el apellido de mi papá, pero yo soy una persona completamente diferente, tengo un enfoque totalmente diferente, pero qué chido en esta vida poder compartir lo que amas con tu papá”.“Descubre lo que te hace feliz y cuando lo encuentres no lo dejes. Y en efecto lo descubrí y no lo pienso dejar”.

