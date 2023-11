Panteones de México se Visten de Color en el Día de Muertos 2023

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

LASILLAROTA: Por frente frío 8, autoridades llaman a no ir a panteones en CoatzacoalcosLos vientos extremos y lluvias se mantendrán activos en el sur de Veracruz hasta el jueves 2 de noviembre, Día de Todos Santos

Fuente: lasillarota | Leer más ⮕

FORO_TV: Día de Muertos 2023: Amplían Horarios y Seguridad en Panteones de CDMXDebido a la celebración por el Día de Muertos, este 1 y 2 de noviembre, se realiza un operativo especial en los panteones de CDMX; estos son los detalles

Fuente: Foro_TV | Leer más ⮕

MILENIO: Desplegarán operativo de seguridad en Pachuca por Día de MuertosHabrá 50 elementos de la policía municipal en los panteones de la ciudad

Fuente: Milenio | Leer más ⮕

MILENIO: Horarios de panteones de Torreón, Gómez Palacio y Lerdo para este 2 de noviembreEstos son los horarios de los panteones de Torreón, Gómez Palacio y Lerdo este 2 de noviembre Día de Muertos

Fuente: Milenio | Leer más ⮕

MILENIO: Despliegan operativo especial para cuidar los 531 panteones de EdomexCon drones y cámaras de vigilancia, además de un importante despliegue de policías, los panteones de Toluca serán vigilados durante este Día de Muertos.

Fuente: Milenio | Leer más ⮕

ALCALORPOLITICO: Mantienen cerrados panteones de Coatzacoalcos ante Frente FríoLos 5 panteones de Coatzacoalcos permanecerán cerrados este 1° de noviembre a consecuencia de los fuertes vientos del frente frío número 8. La jefa de Panteones Municipal, Margarita Antonio Díaz, informó ...

Fuente: alcalorpolitico | Leer más ⮕