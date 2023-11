"Llevo 50 años trabajando aquí y nunca había visto tan vacío al panteón. Siempre, por estas fechas estaba lleno", expresa Álvaro, encargado de la limpia del lugar., nunca había pasado algo como esto, ni con Paulina" menciona Ariana, al acudir a visitar a a sus padres, tíos y abuela", dice Ariana."Hay muchos árboles caídos. Creo que fue la voluntad de Dios.

"No hay nada de gente, está solo. Venimos a cantar unas canciones y a dar respetos. Está muy solo, nunca había pasado", explica Armando., la afluencia de personas que han acudido a ver a sus familiares es a penas del 1% en comparación al año anterior.

"Da tristeza ver el lugar así, sucio y sin limpiar, pero entiendo, esto pasa por el huracán. Mucha gente no tiene dinero o lo perdió todo. Esperemos que el próximo año mejore. Ahorita voy a limpiar y mañana traigo flores para recordar".

Hace un año nos comenzaban a pedir trabajo para arreglar las tumbas, pintarlas, construir nuevos adornos. No salía para comer y ahora no tenemos nada, nada, nada. Todo es por la naturaleza, pero no podemos hacer nada", comenta Álvaro.Muchos de ellos prefirieron no abrir por el temor a tener perdidas por la falta de venta.

Aunque para ellos, estas fechas siempre son las mejores, por la gran cantidad de personas, este año todo es diferente. Algunos de ellos culpan al huracán de la caída de ventas.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

LASILLAROTA: Piden ayuda para los animales afectados por el huracán Otis en AcapulcoTras el huracán Otis en Guerrero, se establecen centros de recolección en Toluca y Metepec para ayudar a animales afectados. Pablo Malaquias lidera la iniciativa, buscando reunir insumos y realizar labores de cuidado y desparasitación

Fuente: lasillarota | Leer más ⮕

HERALDODEMEXICO: ”Tengo un machete”: las medidas que han tenido que tomar los locatarios de Acapulco tras “Otis”Luego del paso de "Otis", algunos comerciantes se han visto en la necesidad de tomar medidas más extremas para cuidar sus negocios

Fuente: heraldodemexico | Leer más ⮕

VANGUARDIAMX: Otis: Suman 305 los extranjeros rescatados en AcapulcoTras el paso del devastador huracán, han sido localizados con vida turistas de diversas nacionalidades, entre ellos de Alemania, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, España, Japón, Perú y Suiza, informó la Cancillería

Fuente: vanguardiamx | Leer más ⮕

FORO_TV: Huracán Otis: Viven Viacrucis al Buscar entre los Escombros a Desaparecidos en AcapulcoA una semana de la tragedia la cifra oficial de personas fallecidas es de 46, mientras permanecen 58 desaparecidas

Fuente: Foro_TV | Leer más ⮕

EL_UNIVERSAL_MX: Alejandro Speitzer se suma y apoya a los damnificados en Acapulco tras paso de 'Otis'Su acción solidaria también recibió elogios por parte de los internautas

Fuente: El_Universal_Mx | Leer más ⮕

MILENIO: Gobierno dará créditos sin intereses a Pymes y damnificados por 'Otis'; Hacienda ayudará a hotelerosMira aquí en qué consiste el plan de reconstrucción en Acapulco a los damnificados por 'Otis'.

Fuente: Milenio | Leer más ⮕