Overwatch 2: esto tendrás que pagar para conseguir todos los skins de K-pop

Hace unos días, te platicamos que el free-to-play de Blizzard iba a celebrar un crossover con LE SSERAFIM, una popular banda de K-pop. El evento especial abrió sus puertas esta semana, por lo que ya sabemos lo que tendrás que pagar si deseas conseguir todos los artículos de personalización.

Conseguir todos los paquetes de manera individual te costará $125 USD; sin embargo, puedes conseguir un descuento de casi 50% si adquieres el LE SSERAFIM Mega Bundle, que cuesta 6800 monedas (alrededor de $68 USD) e incluye todos los artículos de la colaboración con el grupo femenino de K-pop.

Es importante señalar que puedes realizar una compra única de 5000 monedas premium de Overwatch 2 y obtener una bonificación de 2500 monedas, lo que es suficiente para adquirir el paquete que incluye los bundle estéticos de los 5 personajes. Todo esto por solo $49.99 USD.

Además de los skins y artículos para Tracer, Kiriko, Brigitte, Sombra y D.Va, puedes conseguir un aspecto legendario para Junkrat si cumples desafíos en Concert Clash, un modo de juego de tiempo limitado. Aquí, participarás en partidas 3vs3 donde tendrás que localizar y destruir las máquinas expendedoras con boletos para conseguir puntos.

Como era de esperar, el precio de estos artículos de la colaboración Overwatch 2 x LE SSERAFIM generó debate en redes y foros. Mientras algunos jugadores opinan que es demasiado caro, otros consideran que el valor es el adecuado por el contenido que se ofrece.

