¡Otra vez San Hugo! González es una muralla bajo los tres palos

¡Gigantesco Hugo! González vuelve a salvar su arco una doble atajada¡Pintura de gol! Almada pone a bailar el Kraken con una potente volea¿Qué hizo Campillo? Diego despeja en lugar de tirar a puerta¡Bien Talavera! El portero de Bravos le roba el gol a Moisés¡Otra cerca de Juárez! Aitor con el zurdazo peligroso

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

TUDNMEX: ¡Gigantesco Hugo! González vuelve a salvar su arco una doble atajadaHugo recorre el arco perfectamente en el primer intento y se recupera rápidamente para tapar el contraremate de Cervantes.

Fuente: TUDNMEX | Leer más ⮕

TOMATAZOSCOM: ¿Eiza González reemplazará a Gal Gadot como la Mujer Maravilla en el DCU de James Gunn?El nombre de Eiza González ha aparecido como una de las candidatas para dar vida a la superheroína de DC Comics en futuras películas.

Fuente: TomatazosCom | Leer más ⮕

MILENIO: Jawy Méndez y Manelyk González, ex Acapulco Shore, se solidarizan con afectados por 'Otis'Jawy Méndez y Manelyk González, ex integrantes de Acapulco Shore ayudaron a afectados por huracán Otis.

Fuente: Milenio | Leer más ⮕

EL_UNIVERSAL_MX: Otra “final” para los azulesLa Máquina todavía sueña con clasificar al Play-In, pero necesita sacar los tres puntos hoy

Fuente: El_Universal_Mx | Leer más ⮕

MILENIO: Red Estatal de Lactarios llega al noreste de Nuevo LeónEste martes se inauguraron los espacios ubicados en los municipios de Doctor González, Higueras y Marín.

Fuente: Milenio | Leer más ⮕

EL_UNIVERSAL_MX: Netflix tiene la película que le valió a Leonardo DiCaprio su primer premio OscarLa cinta, basada en un exitoso libro, fue dirigida por el mexicano Alejandro González Iñárritu.

Fuente: El_Universal_Mx | Leer más ⮕