¡Otra cerca de Juárez! Aitor con el zurdazo peligroso

¡Cerca Bravos! Chávez cruza demasiado el tiro y se salva la Máquina¿América “galáctico”? Los azulcremas y sus cifras de otro planetaÁngel Sepúlveda y su lucha por el campeonato de goleo

AZTECADEPORTES: Cruz Azul puede despedirse del Torneo Apertura 2023Cruz Azul puede quedar eliminado y sin posibilidades de entrar a la fase final del Torneo Apertura 2023; en caso sufrir una derrota ante los Bravos de Juárez

MEDIOTIEMPO: Cruz Azul vs Juárez EN VIVO. Partido HOY ONLINESigue en directo el partido entre La Máquina y los Bravos de Juárez desde el Estadio Azteca, en duelo correspondiente a la Jornada 15 del Apertura 2023.

MILENIO: Cruz Azul vs FC Juárez: A qué hora y dónde VER partido de Apertura 2023 Liga MXAquí te decimos todos los detalles para seguir EN VIVO el juego entre Cruz Azul y Bravos de Juárez de la jornada 15 de la Liga MX

PERIODICOCORREO: Beca Benito Juárez: ¿cuándo depositan el próximo pago y quiénr recibirá hasta 10 mil pesos?El Gobierno de México realiza los depósitos de la Beca Benito Juárez con la finalidad de garantizar el acceso a la educación para las y los alumnos de todos los niveles

MILENIO: En Veracruz, estatua de Benito Juárez es derribada por vientos del frente frío 8Estatua de Benito Juárez en Coatzacoalcos, Veracruz, derribada por fuertes vientos del frente frío 8.

