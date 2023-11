Otorgarán Sofipos facilidades a sus clientes afectados por el huracán Otis

Estas medidas temporales les permitirá enfocarse en atender sus necesidades básicas y privilegiar su bienestar y el de sus familias.Se ha señalado que cada Sofipo informará de manera particular sus medidas a los clientes, a través de sus canales de comunicación oficiales, por lo que hacen un llamado a acercarse a las instituciones con las que tienen algún servicio financiero, para obtener mayor información.

