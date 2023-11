Otis y Guerrero

Los testimonios son desgarradores: familias que sobrevivieron resguardadas en rincones de sus de por sí maltrechas viviendas, personas atrapadas en los baños de sus casas, supervivientes en edificios costeros arrasados por los vientos, colonias enteras destruidas por los vientos o inundadas por el desbordamiento de ríos y lagunas, calles y casas destrozadas por aludes de lodo; la pérdida de cosechas enteras, marineros desaparecidos por permanecer en las embarcaciones a su...

Desde la tarde del lunes 23 de octubre, el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos alertó que Otis era potencialmente catastrófico, y un día después, ya con el huracán en categoría 4, dicho organismo lo clasificaba como “extremadamente peligroso” y “potencialmente mortal” y urgía a acelerar las labores de preparación para proteger la vida de las personas.

La veloz progresión y alta potencia de Otis no ofreció mucho margen para prevenir los daños materiales en poco tiempo, pero parece claro que se pudo haber hecho mucho más para procurar un mejor resguardo de la población: la suspensión inmediata de actividades, la alerta con carácter de urgencia por todos los medios desde canales oficiales, la habilitación de refugios temporales, el desalojo inmediato de zonas vulnerables y la preparación de un plan...

Como hemos insistido en ocasiones anteriores, lo justo es calificar estos eventos no como desastres naturales, sino como desastres socioambientales.

