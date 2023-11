'Otis': Taquería Don Rey en CDMX lleva miles de tacos al pastor para damnificados en Acapulco

El paso del huracán "Otis" dejó 46 muertos y 58 desaparecidos, además de miles de personas damnificadasCalendario noviembre 2023: Luna de castor, conciertos de Peso Pluma, Luis Miguel y eventos en CDMXVIDEO: Tunden a María Karunna y artistas del 90’s Pop Tour por falta de entusiasmo y coordinaciónhuracán"Otis"

causó la destrucción de calles, hoteles, edificios, casas, escuelas, vehículos, dejando a miles de personas incomunicadas, sin luz, un hogar, trabajo, agua o comida. Por lo que unaTaquería Don Rey da “un taco de solidaridad” a los damnificados de Guerrero. Foto: Valente Rosas.

Anuncian cierre de tramo Isabel La Católica-Observatorio de Línea 1 del Metro por obras de remodelación, acudieron al puerto de Acapulco, Guerrero, para darles comida a los damnificados debido a la escasez de alimentos que existe.

Taquería Don Rey da “un taco de solidaridad” a los damnificados de Guerrero. Foto: Valente Rosas. EL UNIVERSAL La taquería regaló aproximadamente 120 kilos de tacos al pastor para todas las personas que habitan en la zona afectada por el huracán"Otis". Por medio de sus redes sociales informaron sobre su intención por si alguien más quería donar en especie o económicamente., informaron que llevarán un taco de solidaridad en caso de que alguien quiera unirse o apoyar, estaban invitados para que puedan llegar a más personas que lo necesitan.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

HERALDODEMEXICO: últimos momentos tripulación yate Aca Rey antes de hundirse Otis acapulcoUsuarios en las redes lamentaron el destino que tuvo la famosa embarcación tras el impacto del poderoso huracán "Otis" en Acapulco

Fuente: heraldodemexico | Leer más ⮕

MILENIO: Altares a la Virgen de Guadalupe quedan intactos tras huracán 'Otis' en AcapulcoEl paso del huracán Otis dejó miles de pérdidas, pero estos monumentos sorprendieron.

Fuente: Milenio | Leer más ⮕

EL_UNIVERSAL_MX: Huracán Otis: Afición de Cruz Azul lleva víveres para ayudar a damnificadosEn la explanada del Coloso de Santa Úrsula, staff de Cruz Azul recibió víveres a cambio de un boleto gratis para el duelo ante FC Juárez

Fuente: El_Universal_Mx | Leer más ⮕

MILENIO: Avanza el restablecimiento de agua potable en Acapulco tras paso de 'Otis': ConaguaLa Conagua indicó que continúa suministrando agua potable en instalaciones estratégicas de Acapulco como hospitales del IMSS e ISSSTE.

Fuente: Milenio | Leer más ⮕

HERALDODEMEXICO: Otis también dejó afectaciones en la salud mental: implementan campañas de tratamiento psicológico en GuerreroPersonal de la Conasama advirtió que las personas con trastornos mentales graves son más vulnerables ante casos de emergencia

Fuente: heraldodemexico | Leer más ⮕

HERALDODEMEXICO: Segob presenta plan acción fideicomisos del PJ cómo llegará afectados huracan OtisLuisa María Alcalde Luján reconoció la sensibilidad y disposición de la ministra Norma Piña

Fuente: heraldodemexico | Leer más ⮕