Otis también dejó afectaciones en la salud mental: implementan campañas de tratamiento psicológico en Guerrero

El titular de la comisión, Juan Manuel Quijada Gaytán, aseguró que en particular las intervenciones que brindaran las brigadas de la Conasama son de, así como de servicios clínicos básicos de salud mental para personas que presentenAdemás, destacó que estás situaciones de emergencia generan malestar emocional que puede llegar a manifestarse en tristeza, desesperación, ansiedad, trastornos del sueño, cansancio, irritabilidad, ira o dolor,...

Otis destrozó 80 años de historia en Pie de la Cuesta, así arrasó con el primer restaurante de la zona de Acapulcoen personas con trastornos mentales graves existe mayor vulnerabilidad durante las emergencias

, y es por ello, que la institución coordinará la referencia a unidades de primer nivel, hospitales generales y hospitales especializados a los casos graves por problemas de salud mental. Asimismo, dijo que a la ayuda humanitaria se sumarán las Comisiones Estatales de Salud Mental y Adicciones de Morelos, Estado de México y Ciudad de México para ayudar a los habitantes de la entidad afectada.

Finalmente, subrayó que las medidas que buscan el cuidado integral de la salud de la población se coordinan con el director general de Epidemiología, Gabriel García, a través del Comando Operativo para la Seguridad en Salud (COSS), mismo que está integrado por instituciones sanitarias.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

MILENIO: Mara Lezama envía apoyo a damnificados de Guerrero tras paso del huracán 'Otis'A través del DIF estatal se logró reunir las primeras 16 toneladas de ayuda.

Fuente: Milenio | Leer más ⮕

FORO_TV: Laura Pausini se Solidariza con Guerrero tras Paso de OtisLa cantante Laura Pausini ofreció su ayuda para los guerrerenses tras la devastación de huracán Otis, ya que tiene recuerdos del puerto de cuando era pequeña

Fuente: Foro_TV | Leer más ⮕

MILENIO: Huracán 'Otis' ha dejado 46 muertos y 58 desaparecidos en Guerrero: Evelyn SalgadoEvelyn Salgado resaltó la coordinación entre el gobierno estatal y federal para levantar Acapulco tras el paso del huracán 'Otis'.

Fuente: Milenio | Leer más ⮕

EL ECONOMISTA: Luego de Otis, Hacienda otorgará estímulos fiscales a GuerreroLos contribuyentes que se dedican exclusivamente al sector primario, podrán optar por presentar de manera mensual las declaraciones del IVA correspondiente al segundo semestre.

Fuente: El Economista | Leer más ⮕

ARISTEGUIONLINE: Decreta AMLO estímulos fiscales para damnificados por Otis en GuerreroLos contribuyentes estarán exentos de presentar sus declaraciones de quinto y sexto bimestres del año.

Fuente: AristeguiOnline | Leer más ⮕

FORO_TV: Gobernadora de Guerrero Actualiza Balance de Daños tras Paso de OtisGobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, en entrevista exclusiva para N+ actualiza el balance de daños tras el paso del huracán Otis

Fuente: Foro_TV | Leer más ⮕