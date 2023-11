'Otis': Niño se disfraza del huracán para pedir calaverita en Acapulco ¡La inocencia aún vive!

Algunos tendrán disfraces muy elaborados y otros portarán algunos más sencillos y hechos en casa, como es el caso de un pequeño en Acapulco, quien pese a la devastación que se vive en este momento, no quiso dejar pasar el día y con material improvisado se disfrazó de algo muy original: el huracán “Otis”.

El ingenioso disfraz consta de una bolsa de basura color blanco, a la que le hicieron los respectivos orificios para que pasen la cabeza y los brazos.El pequeño se ve acompañado de otro pequeño, a quien solo se le ve su carita pintada, y dos mujeres.En otra imagen, se ve que en la espalda el menor también tiene escritas las palabras “huracán otis”, además de que va acompañado de más pequeños, uno disfrazado de momia y una princesa.

La sonrisa del pequeño contrasta con la destrucción que se ve a su alrededor, resultado del paso de “Otis” el pasado 25 de octubre. La escena ha causado comentarios positivos en las redes sociales, donde celebran que pese a la adversidad los niños siguen adelante y con la mejor actitud.¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

