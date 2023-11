'Otis': En imágenes, el recuento del poderoso huracán a su paso por Acapulco que dejó 46 muertos

Damnificados caminan entre los escombros, en una de las zonas afectadas por el paso del huracán Otis, en el balneario de Acapulco, en el estado de Guerrero. FOTO: DAVID GUZMÁN. EFE Mil 500 elementos de la Secretaría de Marina arribaron al puerto de Acapulco, sumando en total 7 mil 500, para brindar apoyo en materia de seguridad en las zonas de desastre. Foto: especial

Sumado a las afectaciones en distintas infraestructuras, el huracán provocó daños en el sistema de alerta sísmica, lo que impedía emitir una alerta en caso de que hubiera un sismo.Tras el paso del huracán, los ciudadanos comenzaron a realizar actos de rapiña en los establecimientos que fueron dañados por los fuertes vientos y la lluvia.

Hasta el momento no hay un reporte oficial sobre el número de afectados. Foto: Valente Rosas/ EL UNIVERSALDe acuerdo con el mensaje que posteó en redes sociales, los servidores de la naciones pasarían casa por casa para identificar las

Damnificados caminan entre los escombros, en una de las zonas afectadas por el paso del huracán Otis, en el balneario de Acapulco, en el estado de Guerrero. FOTO: DAVID GUZMÁN. EFE Este miércoles, el gobierno federal anunció que se destinarán más de 61 mil millones de pesos al Plan de Apoyo a damnificados por el

