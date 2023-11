ONU e Israel profundizan colisión en medio de la crisis

Su portavoz Stephane Dujarric comentó que Guterres está “horrorizado por la escalada de violencia en Gaza, incluida la muerte de palestinos, entre ellos mujeres y niños, en ataques aéreos israelíes en zonas residenciales del campo de refugiados de Jabaliya”.Guterres, agregó, 'reitera que todas las partes deben respetar el derecho internacional humanitario, incluidos los principios de diferenciación, proporcionalidad y precaución'.

