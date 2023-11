Ons Jabeur rompe en llanto tras su victoria en las WTA Finals Cancún: 'Quiero paz en el mundo'

"La situación del mundo no me hace feliz, es muy duro ver morir a niños y bebés todos los días, es desgarrador.

Jabeur compartió que entre sus planes está crear alguna fundación para solidarizarse con quienes más lo necesitan. "Es mi plan, porque después la carrera se termina y lo que hay que hacer es ayudar a la gente de distintas condiciones, pienso crear mi fundación muy pronto", concluyó la sexta mejor del mundo.“I am very happy with the win but I haven't been very happy lately. The situation in the world doesn't make me happy... I feel like… I am sorry. It’s very tough seeing children & babies dying every day.

