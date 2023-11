Omar García Harfuch muestra disciplina y apoyo a Claudia Sheinbaum

Las aguas se van calmando, los ánimos se relajan y la poderosa maquinaria morenista se aceita hacia las elecciones más grandes de la historia.El ejemplo de institucionalidad que dio Omar García Harfuch retumbó en todo el país.El experimentado policía ganó todas y cada una de las encuestas, por paliza, y aún así se disciplinó ante la decisión de que fuera Clara Brugada la candidata para el gobierno de la CDMX.

Harfuch ya sabía desde antes de llegar al hotel Camino Real de Polanco que no era el elegido. Sin embargo, su talante militar lo hizo presentarse y no hacer ningún gesto que mostrara enojo o incluso tristeza, luego de tan decepcionante instrucción. ¡Vaya apoyo desaforado que le dio a su jefa Claudia Sheinbaum!Todo pudo quedarse en un evento más. Pero la actitud de Harfuch dejó un precedente a todos los que buscan una candidatura representando al partido oficialista: no habrá espacios para lloriqueos o indisciplinas. Este Morena busca instruir mucho más la obediencia que la que tanto presumía el priismo de antañ

:

EXPPOLİTİCA: Militantes de Morena se oponen a la posible candidatura de Omar García HarfuchDiversos militantes, simpatizantes y comunicadores afines de Morena alzaron la voz ante la posible imposición de Omar García Harfuch como candidato de ese partido a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México y a favor de las aspiraciones de Clara Brugada para buscar la misma posición.

Fuente: ExpPolitica | Leer más »

VANGUARDİAMX: Claudia Sheinbaum destaca la necesidad de acelerar la transición energética en México Claudia Sheinbaum , coordinadora Nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, reveló una visión integral para el futuro energético y de desarrollo del país durante una reunión en Nuevo León con líderes empresariales, en la que destacó la necesidad de acelerar la transición energética de México hacia fuentes más sostenibles y renovables.

Fuente: vanguardiamx | Leer más »

PROCESO: Cuestionan elección de Claudia Delgadillo como candidata al gobierno de JaliscoMorenistas inconformes cuestionan la elección de Claudia Delgadillo como virtual candidata al gobierno de Jalisco por la alianza Juntos Haremos Historia. Señalan sus saltos de un partido a otro –del PRI a Morena y luego al Verde— y su relación con un personaje vinculado a la delincuencia organizada.

Fuente: proceso | Leer más »

MİLENİO: Marcelo Ebrard continuará en Morena tras llegar a un “entendimiento” con Claudia SheinbaumMarcelo Ebrard llega a un acuerdo con Claudia Sheinbaum y decide continuar en Morena después de que se reconocieron irregularidades en el proceso interno.

Fuente: Milenio | Leer más »

HERALDODEMEXİCO: Claudia Sheinbaum comenzará la precampaña el 20 de noviembreEl líder morenista anunció la fecha de inicio de la precampaña de Claudia Sheinbaum para la presidencia

Fuente: heraldodemexico | Leer más »

MİLENİO: Claudia Sheinbaum critica el criterio de paridad en las candidaturas de MorenaEl dirigente nacional de Morena , Mario Delgado, reconoció que Claudia Sheinbaum criticó el criterio de paridad que se aplicó en el 2022, en el que no se otorgaron candidaturas a las mujeres que tenían posibilidades de ganar.

Fuente: Milenio | Leer más »