¡Ola de despidos en Raiders! Le dan ‘las gracias’ al head coach, Josh McDaniels, y ‘corren’ a otros dos

La realidad es que el desempeño de McDaniels fue peor en esta segunda ocasión que en la primera con los Broncos de Denver en 2009 y 2010. Y el martes por la noche, quedó de nuevo sin empleo. Los Raiders anunciaron que su dueño Mark Davis ha destituido a McDaniels y al gerente general Dave Ziegler.

TE PUEDE INTERESAR: Semana 9 de la NFL: el round 2 de Will Levis de los Titans será contra los Steelers “Luego de meditar mucho sobre lo que necesitan los Raiders para seguir adelante, he decidido tomar rumbos separados respecto de Josh y Dave”, dijo Davis en un comunicado. “Quiero agradecerles a los dos por su trabajo duro y desearles lo mejor a sus familias”.

Los Raiders anunciaron que el coach de linebackers Antonio Pierce toma el cargo de entrenador en jefe interino. Su primer partido será el domingo en casa en contra de los Giants. Él jugó por Nueva York entre 2005-09.

El equipo de Las Vegas también anuncio que el asistente de gerente general Champ Kelly será el gerente interino. Bajo las órdenes de McDaniels, los Raiders tuvieron una foja de 6-11 en 2022. Tienen un récord de 3-5 en lo que va de esta campaña, para un porcentaje de .360. Su foja en Denver fue de 11-17 (.393).Por la tarde, los Raiders anunciaron el despido del coordinador ofensivo Mick Lombardi.

La salida de Lombardi se da unas horas después de que el equipo despidiera al head coach Josh McDaniels y al gerente general Dave Ziegler.

