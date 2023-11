Oferta: la edición de colección de Marvel's Spider-Man 2 bajó de precio

¿Qué incluye la edición de colección de Marvel's Spider-Man 2? Si te interesa la edición de colección de Marvel's Spider-Man 2 debes saber que incluye el videojuego en formato digital para PlayStation 5. Asimismo, tendrás DLC muy atractivo como 5 trajes especiales para Peter Parker y 5 para Miles Morales, así como elementos adicionales para el Modo Foto y 2 puntos de habilidad.

Por otra parte, obtendrás un exhibidor steelbook con la imagen de Peter y Miles peleando contra Venom. A la par, tendrás los beneficios de preventa como 1 traje especial para Peter Parker y otro para Miles Morales, el accesorio telaraña de captura y 3 puntos de habilidad.

Sin embargo, la joya de la corona es la espectacular estatuilla de Venom de 19 pulgadas que viene incluida con esta edición de colección de Marvel's Spider-Man 2 para PlayStation 5. NOTA: LEVEL UP forma parte del programa de afiliados de Amazon y recibe una comisión en compras realizadas por medio de los enlaces utilizados en esta publicación. Ninguno de los productos mencionados en la publicación fueron establecidos por las marcas o la tienda y no hay contenido patrocinado por las mismas.Sigue con nosotros, en LEVEL UP.

