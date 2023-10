Oferta: el Pro Controller de Zelda: Tears of the Kingdom jamás había estado tan barato

Afortunadamente, 2023 nos entregó grandes juegos que ya se perfilan para ser candidatos al GOTY. Uno de ellos es The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, la secuela directa del aclamado Breath of the Wild de 2017. Nintendo celebró el lanzamiento con un control temático, el cual está en oferta en Amazon.

Hablamos, nada más y nada menos, que del Pro Controller edición especial de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom para Nintendo Switch. Como podrás imaginar, se trata de un mando temático que tiene diseños y colores inspirados en la más reciente aventura de Link y compañía. Puedes esperar todas las características: desde la vibración HD hasta la funcionalidad con amiibo. Eso sí, es importante señalar que el paquete no incluye un amiibo o el videojuego.

El control se ofrece normalmente a $2139 MXN en Amazon. Por suerte, y gracias a un atractivo descuento de 35%, puede ser tuyo por solo $1399 MXN. Ese es el precio más bajo en su historia. Por último, es importante señalar que el producto es importado de Nintendo Japón.NOTA: LEVEL UP forma parte del programa de afiliados de Amazon México y recibe una comisión en compras realizadas por medio de los enlaces utilizados en esta publicación. headtopics.com

Desde su estreno el pasado 12 de mayo, el exclusivo de Nintendo Switch recibió elogios generalizados por parte de la crítica especializada. Así pues, ya es uno de los juegos mejor calificados de 2023 y de la historia. La buena recepción se reflejó en el ámbito comercial, pues ya logró vender más de 18.5 millones de unidades.Encontrarás más información sobre The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom en esta página.

