Ofelia Medina asegura que Rubén Albarrán, de Café Tacuba, no cumple sus responsabilidades como padre

la actriz señaló que el cantante no cumple con sus responsabilidades como padre y que prohibió a su expareja difundir que estaban casados.

"No sé por qué. Entiendo a lo mejor porque es una figura tan conocida, un rock star, y Amdrea es una mujer que no le interesa para nada el hacerlo público",Agregó que la pareja lleva separada desde hace un buen tiempo y con algunas dificultades, pues Albarrán no atiende sus responsabilidades como padre:

"No es que la ayuda, es que no cumple con sus obligaciones.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

MILENIO: Ofelia Medina: “La comunidad está viva, se organiza y mueve a México”La primera actriz Ofelia Medina debuta como directora con La Llevada y la Traída

Fuente: Milenio | Leer más ⮕

PERIODICOCORREO: ¿Cómo recuperaron los vehículos robados en Mesa de Medina, León?La Policía de León y el C4 recuperaron 8 camionetas robadas marca JAC último modelo en la comunidad Capellanía de Loera

Fuente: PeriodicoCorreo | Leer más ⮕

FORO_TV: Jorge Medina Presenta en Despierta su Sencillo ‘Soy el Mismo’; ¿Qué Dijo?El cantante Jorge Medina habla en entrevista para Despierta sobre la producción de su nuevo sencillo ‘Soy el Mismo’, que pertenece al disco ‘Me vas a comparar’

Fuente: Foro_TV | Leer más ⮕

EL_UNIVERSAL_MX: Aprovecha tu café y prepara este delicioso dalgona con whiskeyPara los amantes del café con un toque de alcohol, este drink esponjoso les encantará

Fuente: El_Universal_Mx | Leer más ⮕

HERALDODEMEXICO: El mejor café según Profeco cuesta menos de 100 pesos en WalmartEs uno de los mejores calificados por el estudio de calidad elaborado por Profeco y su precio es muy accesible

Fuente: heraldodemexico | Leer más ⮕

HERALDODEMEXICO: Arturo Medina conjunta los esfuerzos de la FGR y la Comisión Nacional de Búsqueda para trabajar a favor de las víctimasCon esta medida se prevé la generación de protocolos y una mejor respuesta a las investigaciones

Fuente: heraldodemexico | Leer más ⮕