Oaxaca se alista para caravana migrante con centro de movilidad nuevo y plan de seguridad

Añadió que no se conoce la fecha exacta de llegada a Oaxaca debido a su avance irregular, pero se supervisará su progreso con el objetivo de que tenga un desenlace similar al de caravanas anteriores que se dispersaron.También mencionó que los flujos de migrantes siguen siendo constantes en Oaxaca.

Tormenta tropical 'Pilar' y frente frío 8 atraerán lluvia, viento y oleaje elevado en el sur de México. El SMN pide a Chiapas y Oaxaca a extremar precauciones por lluvias, vientos y oleaje elevado

Frente frío #8 provocará lluvias torrenciales en Chiapas, Oaxaca, Tabasco y Veracruz. La masa de aire ártico asociada al frente continuará ocasionando ambiente frío a muy frío con posibles heladas en zonas altas de los estados de la Mesa del Norte y Mesa Central; bancos de niebla en estados del oriente del territorio nacional y evento de Norte fuerte a intenso con oleaje elevado.

Prevén lluvias torrenciales en Chiapas, Oaxaca, Tabasco y Veracruz por frente frío y ciclón 'Pilar'. Pronóstico de lluvias torrenciales en Chiapas, Oaxaca, Tabasco y Veracruz debido al frente frío número 8 y tormenta tropical 'Pilar'.

Tormenta tropical 'Pilar': Se esperan fuertes lluvias en Chiapas y Oaxaca. Actualmente se ubica frente a las costas de El Salvador

Pilar producirá lluvias torrenciales en Chiapas y Oaxaca, ¿dónde está y cuál es su trayectoria? De acuerdo al Sistema Metereológico Nacional (SNM), la tormenta tropical Pilar producirá lluvias puntuales torrenciales en Chiapas y Oaxaca, por lo que se deben tomar precauciones

