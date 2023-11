'Oaxaca, primer lugar por asesinatos de personas defensoras de México': Educa

En el lanzamiento de la campaña “Todos sus Nombres, Todas sus Luchas”, la organización Servicios para una Educación Alternativa A.C. (Educa), informó que el objetivo es reconocer y visibilizar que la lucha comunitaria es un derecho y no debe ser ejercida con violencia.

“Observamos que la criminalización es la agresión más denunciada, donde los agresores principales son el gobierno estatal y municipales; 24 personas defensoras y 12 colectivos/organizaciones fueron criminalizados durante este año”.

Del total de los 54 eventos registrados en Oaxaca, destaca la región del Istmo con 46 agresiones que van desde el“En las que la Marina y Guardia Nacional son actores denunciados principalmente en el Istmo en el marco de la imposición del proyecto de desarrollo del Istmo de Tehuantepec”.

