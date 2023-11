Nuevo León presenta candidatura para el Tianguis Turístico 2024

Tras lamentar el desastre que viven miles de familias afectadas por el paso del huracán Otis y por lo que Nuevo León ha demostrado ya su solidaridad al enviar víveres y ayuda,, titular de la dependencia a nivel federal.ya había presentado su candidatura para ser sede en 2025, y se tiene todo listo para que en marzo delpodría significar para la entidad, la Secretaria de Turismo señaló que Nuevo León se verá beneficiado de forma importante.

además de ser líder en turismo de reuniones en México, se convierte en un destino excepcional para albergar el Tianguis Turístico por su infraestructura de primer nivel, comocomo posible sede del mismo, así como modernos centros de convenciones y capacidad para eventos de gran magnitud que demuestran el potencial neolonés.

