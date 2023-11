Nuevo Fonden: La Ayuda para Damnificados que No Llegó

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

EL_UNIVERSAL_MX: Llega a México avión de Venezuela con toneladas de ayuda humanitaria para damnificados por 'Otis'La Secretaría de Relaciones Exteriores indicó que la aeronave aterrizó con 5.8 toneladas de ayuda en equipo y 20 toneladas de despensas

MILENIO: Mara Lezama da salida a envío de 50 toneladas de ayuda para damnificados por 'Otis'Mara Lezama dio banderazo de salida a la primera ayuda de Quintana Roo para damnificados de Guerrero tras huracán Otis.

FORO_TV: Este es el Plan de Ayuda para Damnificados por Otis en GuerreroEl presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) presentó el plan para ayudar a los damnificados de Acapulco y Coyuca de Benítez, en Guerrero; se trata de 20 puntos, que suman un total de 61 mil 313 millones de pesos, de acuerdo con la Secretaría de...

EXPPOLITICA: Congreso, Poder Judicial y AMLO van por fondo de ayuda a damnificados de OtisTras la propuesta de López Obrador, la Cámara de Diputados y la presidenta de la Suprema Corte aceptaron crear un comité que vigile la donación del dinero de los fideicomisos del PJF.

MERCA20: Estafan a Yulay con ayuda de los damnificados de AcapulcoEl famoso influencer Yulay fue víctima de una lamentable estafa que sin duda afectó a los damnificados de Acapulco.

MILENIO: Diputados ofrecen ser “canal institucional” para ayudar a damnificados por 'Otis'Diputados ofrecen ser “canal institucional” entre Ejecutivo y Judicial para ayuda a damnificados por 'Otis'

