Nominados a los Premios Óscar 2022

¡Finalmente llegó la fecha! Hoy martes, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas reveló su lista de nominados a los Premios Óscar, en reconocimiento a la excelencia y activismo social de los profesionales en la industria cinematográfica que incluye actores, directores y escritores.Los Oscar son considerados, ampliamente, como el máximo honor en el cine, así que aparecer en la lista de nominaciones ya es un gran mérito.

“Oppenheimer”, la cinta de Christopher Nolan, se consagró como la líder en nominaciones en esta próxima entrega de los Oscar. La película biográfica aparece en 13 categorías diferentes, incluyendo Mejor Película, Mejor Dirección, Mejor Actor, Mejor Actor de Reparto, entre otras.En la lista con mayor nominaciones le siguen: “Poor Things” con 11, luego “Killers of the Flower Moon” con 10, “Barbie” con 8. “American Fiction”, “Anatomy of a Fall”, “Zone of Interest”, “Maestro” y “The Holdovers” empatan con cinco nominacione





Milenio » / 🏆 9. in MX Hemos resumido esta noticia para que puedas leerla rápidamente. Si estás interesado en la noticia, puedes leer el texto completo aquí. Leer más:

Similar News:También puedes leer noticias similares a ésta que hemos recopilado de otras fuentes de noticias.