Nombran titular de Segob en Tlaxcala a ahijado de la gobernadora; tiene historial de deudor alimentario

Aún con esos antecedentes, la mandataria local le tomó la protesta a Antonio Ramírez Hernández como secretario de Gobierno, y lo hizo en un evento a puerta cerrada en el Palacio de Gobierno.

y se ha desempeñado en cargos de asesoría jurídica y administrativa tanto en el ámbito gubernamental como parlamentario.Secretaría de Medio Ambiente del Estado de Tlaxcala “Con la suma de voluntades de todas las fuerzas políticas, la participación social, los órdenes de gobierno, con respeto de su autonomía se logrará el Tlaxcala que todos queremos; se tiene el reto de mantener a Tlaxcala como uno de los estados más seguros del país, por lo que se tomará como herramienta los acuerdos que se han tomado en los dos primeros años”, expresó.

La propuesta de reforma fue presentada por el diputado Miguel Ángel Caballero, el pasado 10 de octubre y el día 26 del mismo mes, los legisladores avalaron el dictamen Dentro del proceso para construir una ley a modo, también contribuyeron los ayuntamientos de Tlaxcala porque debido a que se trató a una reforma constitucional tenía que ser avalada por al menos la mitad de los cabildos.

