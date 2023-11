Nombran a Luis Antonio Ramírez, secretario de Gobierno de Tlaxcala, exhibido como “deudor alimentario”

La modificación permite que el titular tenga ahora sólo el requisito de haber residido en la entidad los últimos tres años previos a su nombramiento. Sergio González Hernández anterior titular de la SG renunció este martes porque busca ser candidato de Morena al Senado.

Cabe recordar que Ramírez Hernández es originario de Morelos, donde hizo carrera política ligado a Rabindranath Salazar aspirante a candidato a gobernador de esa entidad. En 2021, fue el coordinador de la campaña de Cuéllar Cisneros y luego fue nombrado Secretario del Medio Ambiente, sin embargo, desde el arranque del sexenio se le ubica como el operador político de la mandataria, en especial en el Congreso estatal.

En agosto de este año, la expareja de Ramírez Hernández tuvo que recurrir a los medios de comunicación para denunciar que el gobierno de Tlaxcala estaba brindando protección para que este funcionario evadiera el monto que le correspondía pagar como pensión a su pequeño hijo, quien además requería atención médica por haber nacido prematuro.

En una nota publicada en Apro, Tania Rodríguez González exhibió que el padre de su hijo se redujo el salario y simuló dos pensiones para evitar pagarle la cantidad que había ordenado un juez por pensión alimenticia y pese a los ordenamientos de jueces, Ramírez Hernández se negaba a cumplir.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

MILENIO: Nombran dos vicefiscales anticorrupción en TamaulipasFederico González Scott y Jesús Eduardo Govea Orozco fueron nombrados vicefiscales en Fiscalía Anticorrupción en Tamaulipas

Fuente: Milenio | Leer más ⮕

EL_UNIVERSAL_MX: Nombran nuevo secretario general de gobierno en Baja California SurEl gobernador de Baja California Sur, Víctor Castro Cosío, oficializó una serie de cambios en su gabinete y agradeció la colaboración de Homero Davis Castro, en los dos años que se mantuvo con la administración

Fuente: El_Universal_Mx | Leer más ⮕

MILENIO: Correcaminos UAT busca en Tlaxcala asegurar su boleto para el nuevo formato Play-InEl proyecto de Raúl Gutiérrez como bombero de los Correcaminos de la UAT le rinde frutos en esta recta final del torneo Apertura 2023 de Liga de Expansión Mx.

Fuente: Milenio | Leer más ⮕

MILENIO: Nombran a Pablo Sprenger presidente para AL de Principal Financial GroupEl ejecutivo supervisará todos los aspectos de las operaciones de gestión de pensiones y activos de la compañía.

Fuente: Milenio | Leer más ⮕

PERIODICOCORREO: Hombre y mujer amanecen muertos con huellas de violencia por San Luis Rey de CelayaAunque vecinos de San Luis Rey en Celaya aseguran no haber escuchado balazos en la madrugada, se desconoce si fue este el lugar del doble asesinato

Fuente: PeriodicoCorreo | Leer más ⮕

MEDIOTIEMPO: América o San Luis: La Inteligencia Artificial nos da su pronósticoQuién ganará? Descubre el pronóstico de la IA y las claves del enfrentamiento entre el líder, América, y San Luis.

Fuente: mediotiempo | Leer más ⮕